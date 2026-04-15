В выставочном зале имени Ваджии Самедовой Союза художников Азербайджана состоялась персональная выставка «Западный Азербайджан» талантливого художника Али Исмаила Алиева.

Открывая выставку, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник, профессор Фархад Халилов, подробно рассказал о выставке и о художественной значимости картин художника, передает Азертадж.

Председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Азиз Алекберли выступая на мероприятии, подчеркнул, что тема Западного Азербайджана имеет особое значение в творчестве художника, и отметил, что его работы всегда тонко и точно отражают культурные памятники и обычаи этого региона.

Выставку также посетили депутат Милли Меджлиса Ульвия Хамзаева, доктор философии в области истории искусств Эльчин Шамилли и искусствовед Рафаэль Гюльмаммадли.

Выступавшие рассказали о жизни и творчестве художника, его жизненном пути и художественных качествах его работ. В заключении художник Али Исмаил Алиев произнес речь и выразил благодарность Союзу художников Азербайджана и участникам выставки за поддержку, оказанную его творчеству.

На выставке представлено около 50 картин художника, созданных в разные годы и в разных жанрах. Выставка продлится до 18 апреля.