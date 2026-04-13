Национальная гидрометеорологическая служба Азербайджана обнародовала прогноз погоды на 14 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с периодическими осадками. Днём осадки постепенно прекратятся. Ожидается умеренный северо-западный ветер, который днём сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 8–10° тепла, днём 14–17° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 до 766 мм ртутного столба, относительная влажность — 65–75%.

В регионах Азербайджана также местами прогнозируются осадки, в горных районах — снег. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные осадки, которые к вечеру постепенно прекратятся. Местами ожидается туман и умеренный западный ветер.

Температура воздуха в районах составит ночью 6–9° тепла, днём 14–19° тепла, в горах ночью 3–8° мороза, днём 0–3° мороза.