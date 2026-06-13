Власти Латвии прибегнут к новому техническому решению, которое позволит защитить страну от дронов, залетающих с восточного направления, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, передает Delfi.

По его словам, в ближайшее время в Латвию прибудет подразделение украинских специалистов, имеющих боевой опыт. Они оценят возможности страны по противодействию беспилотникам, дадут рекомендации и укажут на «дыры» в латвийской «стене дронов», пояснил Кулбергс.

Визит украинских экспертов станет следствием нового соглашения о военном сотрудничестве, которое премьер подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите лидеров стран Балтии и Северной Европы (NB8) в Таллинне. Кулбергс назвал документ «историческим», отметив заслугу нового министра обороны Райвиса Мелниса, который использовал свои контакты в Киеве для оперативной подготовки соглашения.

По словам латвийского премьера, республика получит выгоду от нового договора как немедленно, так и в перспективе. Детали «секретного технического решения» для защиты от дронов он не раскрыл.

За несколько дней до этого Владимир Зеленский на пресс-конференции в Таллине объявил о drone deal (с англ. — «сделка по дронам»), которая станет решением проблемы с беспилотниками над странами Балтии. В рамках соглашения Украина, по его словам, будет направлять в указанные государства экспертные группы, которые помогут усилить защиту от беспилотников и наладить взаимодействие в этой сфере.