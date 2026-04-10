Свободный проход судов через Ормузский пролив по-прежнему не обеспечен, а фиксируемый трафик возникает за счет поставок, связанных с Ираном. Об этом со ссылкой на данные платформ по отслеживанию судов сообщает Reuters.

В том числе иранские воды покинули три танкера с партиями нефти, а также один балкер с грузом железной руды, следующий в Китай. Информации о еще трех сухогрузах, которые вышли из Персидского залива, не приводится.

Большинство судов пока стоят на якоре и никак не реагируют на двухнедельное перемирие между США и Ираном, в рамках которого Исламская Республика якобы пообещала не препятствовать движению в проливе.