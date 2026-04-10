В посёлке Мехдиабад Абшеронского района затоплено кладбище.

Как сообщают местные жители, на протяжении уже 15 дней могилы остаются под водой, при этом, по их словам, необходимые меры не принимаются.

В связи с ситуацией был направлен запрос в Исполнительную власть Абшеронского района. В ответ в ведомстве сообщили, что в пониженной части кладбища в посёлке Мехдиабад наблюдается скопление дождевых и грунтовых вод.

Отмечается, что с первых дней были проведены неотложные работы по управлению, отводу и откачке воды как на дорогах общего пользования посёлка, так и на территории кладбища.

В район были привлечены дополнительные насосы, а также вырыт канал для обеспечения быстрого отвода воды. В настоящее время продолжаются работы по очистке участков вокруг могил, обложенных камнем, где скопилась вода.