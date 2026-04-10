Детям лиц, погибших при проведении разминирования в результате подрыва взрывных боеприпасов, будет обеспечена оплата обучения за счёт средств государственного бюджета.

Соответствующее положение отражено в предлагаемой поправке к закону «Об образовании», обсуждённой на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, обучение на платной основе (за исключением дополнительного образования) в государственных, муниципальных и частных высших, средних специальных и профессиональных учебных заведениях будет финансироваться государством для детей сотрудников, погибших при выполнении работ по разминированию или умерших от полученных в результате таких инцидентов травм. Предусматривается также распространение данных изменений на случаи, произошедшие до вступления закона в силу, при условии, что возраст получателей не превышает 23 лет.

Помимо этого, для семей погибших при разминировании вводятся дополнительные налоговые льготы согласно которым, при расчёте налога на доходы от наёмной работы ежемесячный облагаемый доход родителей, супругов и детей погибших сотрудников будет уменьшен на 400 манатов.

Оба законопроекта были приняты в первом чтении.