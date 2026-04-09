Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться в США или на Ближнем Востоке.

«Я готов к встрече с Путиным. Точно не в Москве и не в Киеве. Но есть много мест, где можно встретиться — на Ближнем Востоке, в Европе, Соединённых Штатах», — сказал он в интервью итальянской радиостанции RAI.

Зеленский также сообщил о продолжении переговорного процесса с участием США, которые были сконцентрированы на Ближнем Востоке. «Поэтому переговоры в трёхстороннем формате с Россией были отложены, но будут возобновлены», — сказал он.