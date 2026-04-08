Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к участникам дорожного движения в связи с неблагоприятными погодными условиями.

«Согласно данным Национальной гидрометеослужбы, сегодня в Баку и на полуострове Абшерон, а также в некоторых регионах ожидается ветреная погода, сопровождаемая предупреждениями желтого и оранжевого уровня. Управление призывает участников движения быть предельно внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения и учитывать возможные осложнения на дорогах после интенсивных дождей», — говорится в сообщении.

Рекомендуется быть особо внимательными водителям грузовых автомобилей с прицепами, тентами и крупногабаритным транспортом. В таких условиях движение может быть затруднено и опасно, поэтому важно правильно закреплять груз.

Водителям советуют оставлять транспортные средства подальше от объектов, где есть риск скольжения или опрокидывания, а при парковке отдавать предпочтение закрытым площадкам. Пешеходам также рекомендуется учитывать погодные условия и избегать поведения, которое может представлять угрозу для их жизни и здоровья, а также для других участников движения.