МЧС Азербайджана повторно обратилось к населению страны на фоне наблюдающейся непогоды.

В ведомстве напомнили, что синоптики прогнозируют нестабильную погоду в ряде районов до 7 апреля.

«Из-за продолжающихся дождей на территории страны на некоторых горных реках сошли сели. В этой связи МЧС повторно призывает население строго соблюдать соответствующие правила безопасности.

В частности, для защиты от селей и наводнений необходимо держаться на расстоянии от опасных территорий, а также выполнять указания и рекомендации спасателей», — добавили в МЧС.