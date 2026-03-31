Франция пересматривает оборонную стратегию, готовясь к возможному конфликту с Россией к концу десятилетия, сообщает Politico.

Новый закон о военном планировании представят 8 апреля. Париж делает ставку на развитие ПВО и дешёвые средства борьбы с дронами, учитывая опыт Украины и Ближнего Востока.

Одним из приоритетов стало снижение стоимости ведения войны: Франция разрабатывает бюджетные дроны-перехватчики для борьбы с «Шахедами», чтобы не тратить дорогие ракеты.

Планируется нарастить производство — до тысяч дронов в месяц, а к 2030 году направить 8,5 млрд евро на боеприпасы.

Особое внимание уделяется защите авиабаз после ударов по российской авиации в ходе украинской операции «Паутина».

В Париже также не исключают, что Россия может испытать НАТО уже в 2028–2029 годах.