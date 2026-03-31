Аналитический центр Institute for Economics and Peace представил новый рейтинг Global Terrorism Index 2026, отражающий уровень террористической угрозы в мире.

Согласно отчету, самой опасной страной стал Пакистан, возглавивший антирейтинг. В топ-5 также вошли Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия и Мали. В первую десятку попали Сирия, Сомали, Демократическая Республика Конго, Колумбия и Израиль.

В то же время наиболее безопасными признаны десятки стран с нулевым показателем терроризма. Среди них — Катар, Сингапур, Румыния, Казахстан, Кувейт и ряд других государств, где зафиксирован минимальный или отсутствующий уровень террористической активности.

Отдельно стоит отметить Азербайджан, который занял 93-е место с очень низким показателем (0.123). Это свидетельствует о минимальном уровне террористической угрозы в стране и относит ее к группе наиболее безопасных государств мира. Азербайджан стал на 1 позицию ниже

в рейтинге, значит стал ещё безопаснее.