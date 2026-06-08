Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил 12-й канал израильского телевидения.

Беседа прошла на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном, который начался вечером 7 июня. Содержание телефонного разговора не раскрывается, в канцелярии израильского премьера ситуацию пока не комментируют.

По данным источников 12-го канала, израильские военные ожидают указаний политического руководства страны относительно того, «куда двигаться дальше».

Ранее Трамп заявил, что Иран и Израиль стремятся к достижению прекращения огня на Ближнем Востоке.