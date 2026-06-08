Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии подписали Стамбульскую декларацию по итогам 10-й трехсторонней встречи министров иностранных дел в Стамбуле. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Документ подписали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, вице-премьер и глава МИД Грузии Мака Бочоришвили и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

В декларации стороны подтвердили взаимную поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, а также подчеркнули важность укрепления сотрудничества в сферах транспорта, энергетики и торговли.

Особое внимание уделено роли трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор в энергобезопасности Европы, а также значению Среднего коридора и железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

Стороны отметили важность укрепления регионального мира, безопасности и стабильности для полного раскрытия потенциала Южного Кавказа и подчеркнули позитивную роль трех государств в этом процессе.

Министры также высоко оценили вклад Азербайджана в проведение Всемирного форума городов (WUF13) и поддержали председательство Турции в COP31.

По итогам встречи принято решение провести следующую 11-ю встречу министров в Грузии в 2027 году.