30 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейидом Аббасом Арагчи.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

В ходе беседы стороны выразили глубокую обеспокоенность ухудшением ситуации в регионе.

Было подчеркнуто, что необходимо активизировать дипломатические усилия для скорейшего прекращения военных столкновений.

Министры также обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки, представляющим взаимный интерес.

Отметим, предыдущий разговор состоялся неделю назад, 23 марта.