Высокий кассационный суд (высшая судебная инстанция) Румынии подал административный иск против правительства и министерства финансов за отсрочку выплат по заработной плате судьям и прокурорам.

Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Аджерпрес.

В исковом заявлении, поданном в бухарестский Апелляционный суд, содержатся требования обязать ответчика предоставить средства, необходимые для выплаты задолженности, включить соответствующие суммы в бюджет, наложить штрафные санкции на премьер-министра и министра финансов за неисполнение судебных решений, а также применить штрафные санкции в размере 2% за каждый день просрочки.

Высокий кассационный суд утверждает, что невыплата задолженности нарушает имущественные права судей и прокуроров, а также обвиняет правительство в нарушении принципа разделения властей в государстве и подрыве легитимности судов.

Государственный бюджет на 2026 год предусматривает увеличение выделяемой Высокому кассационному суду суммы на 50% по сравнению с прошлым годом, так как правительство задолжало судьям и прокурорам значительную сумму по выплате зарплат. Задолженность возникла в результате решения судебных инстанций повысить им зарплаты, начиная с 2018 года. Однако при обсуждении бюджета социал-демократы настояли на одобрении социального пакета в размере 1,1 млрд леев (€220 млн), и коалиция правящих партий решила финансировать пакет за счет суммы, предназначенной для этой судебной инстанции и генпрокуратуры.