В Ходжалинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Сообщается, что грузовой автомобиль, которым управлял сотрудник Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Эльнур Рустамов, во время движения вышел из-под контроля и перевернулся.

В результате аварии водитель погиб на месте.

Эльнур Рустамов был родом из Физули и занимал должность водителя в ANAMA.

По факту происшествия проводится расследование.

В ANAMA также официально подтвердила смерть своего сотрудника.