Минобороны Турции сообщило о перехвате силами НАТО вошедшей в воздушное пространство республики баллистической ракеты, выпущенной, предположительно, из Ирана.

«Баллистическая ракета, предположительно выпущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована подразделениями ПВО и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье», — говорится в заявлении министерства.

В ведомстве указали, что «решительно и без колебаний принимаются необходимые меры против всех угроз, направленных против территории и воздушного пространства Турции, и все события в регионе тщательно отслеживаются с учетом приоритетов национальной безопасности».