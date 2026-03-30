Владельцы магазинов в торговом центре «Садарак» распродают товары по ценам ниже себестоимости после затопления объектов.

После недавнего наводнения в торговом центре «Садарак» владельцы магазинов протерпели серьёзные убытки в результате порчи имущества. Некоторые помещения оказались частично затоплены, а товары повреждены. Чтобы минимизировать потери, предприниматели начали распродажу по сниженным ценам.

Владельцы магазинов надеются, что распродажа поможет им частично возместить ущерб и ускорит восстановление работы торгового центра.