Американский вице-президент Джей Ди Вэнс остается наиболее вероятным кандидатом в президенты США от Республиканской партии на выборах 2028 года. Тем не менее его популярность среди республиканцев падает. Это, как сообщает The Hill, показали результаты опроса участников Конференции консервативного политического действия (CPAC), крупнейшего ежегодного форума консервативных активистов и политиков США.

Выборы наиболее предпочтительного республиканского кандидата в президенты — одно из ключевых событий конференции. Их результаты считаются точным барометром настроений наиболее активных избирателей-республиканцев.

В этом году Вэнса поддержали 53% участников CPAC. Второе место занял госсекретарь Марко Рубио (35%). Губернатор Калифорнии Рон Десантис и сын действующего президента Дональд Трамп-младший получили по 2% голосов.

Комментаторы отметили, однако, не только лидерство вице-президента, но и то, что его поддержка сократилась: в прошлом году за него проголосовал 61% участников конференции. Госсекретарь Рубио, наоборот, значительно улучшил свои позиции: год назад за него было подано 3% голосов.