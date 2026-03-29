В Атырауской области на западе Казахстана вновь обнаружены предметы, напоминающие фрагменты беспилотного летательного аппарата. По данному факту полиция проводит проверку.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, объект был найден вне населённого пункта. В настоящее время совместно с профильными службами устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее, 26 марта, аналогичные находки были зафиксированы в Акжайыкском районе соседней Западно-Казахстанской области. Тогда правоохранительные органы также начали проверку.