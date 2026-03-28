В ходе атаки на авиабазу принца Султана в Саудовской Аравии повреждён стратегически важный самолёт E-3 Sentry, сообщает WSJ со ссылкой на американских и арабских чиновников.

Также, по их данным, пострадали несколько американских самолётов-заправщиков.

E-3 Sentry — это самолёт дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS), который обеспечивает контроль воздушного пространства, отслеживает ракеты, беспилотники и авиацию, а также координирует действия сил в режиме реального времени.

По словам экспертов, такие самолёты являются ключевым элементом управления боевыми действиями, а их количество у США ограничено.

«Это очень серьёзная проблема. Это подрывает способность США отслеживать происходящее в Персидском заливе», — заявил отставной полковник ВВС Джон Венабл.