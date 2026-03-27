По состоянию на 22:00 на территории страны продолжается интенсивная дождливая погода.
Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Отмечается, что в горных районах идет снег.
В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдаются сильные и интенсивные дожди. Объем выпавших осадков достиг 58 мм, что составляет 247% месячной нормы.
Согласно прогнозу, в течение 28 марта осадки продолжатся, местами ожидаются интенсивные дожди. В отдельных районах полуострова в связи с сильными осадками прогнозируется сохранение подтоплений.
Ожидается, что с дневных часов 29 марта осадки постепенно прекратятся.