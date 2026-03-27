Иран значительно усилил свои позиции в военном конфликте с США и Израилем, перекрыв движение по Ормузскому проливу.

Об этом пишет Spiegel, передает РИА Новости.

«Ормузский пролив — козырь Тегерана в противостоянии с Вашингтоном и Тель-Авивом. Здесь Иран может продемонстрировать свою мощь и спровоцировать противников, прежде всего Белый дом», — говорится в материале.

Сообщается, что перекрытие пролива стало причиной резкого роста цен на топливо во всем мире.

Экономические последствия решения Тегерана также сказались на Вашингтоне. В издании отмечают, что Белый Дом считает позором, что Иран установил полный контроль над важнейшим мировым проливом.