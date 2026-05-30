Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила лишь треть финансирования, необходимого для борьбы со вспышкой Эболы в Конго и Уганде. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Существует много трудностей в сдерживании этой вспышки, — отметил глава ВОЗ, чьи слова привело агентство Reuters. — Это очень сложная вспышка, а запрашиваемый объем поддержки пока не получен. Мы получили только треть необходимого финансирования». Он призвал международное сообщество увеличить поддержку, в том числе для того, чтобы медицинские работники получали необходимые материалы и средства защиты.

Ранее генеральный директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Касейя заявлял, что Африке необходимо почти $319 млн для реагирования на текущую вспышку Эболы.