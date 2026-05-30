США перестраивают производство вооружения под значительно большие объемы чтобы давать Украине «значительно больше по всему спектру». Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет на Диалоге Шангри-Ла в Сингапуре.

По словам Хегсета, Вашингтон пересматривает сам подход к выпуску критически важных боеприпасов и других видов вооружения — так, чтобы оборонная промышленность смогла выдавать заметно большие объемы продукции.

«Мы меняем подход к производству всех этих важных боеприпасов, чтобы наши компании поставляли не просто немного больше, а значительно больше по всему спектру возможностей, где мы можем помочь Украине», — сказал глава Пентагона.

Он также отметил, что США подталкивают европейских партнеров брать на себя большую часть ответственности за поддержку Киева, и одобрительно оценивают уже сделанное.

По его словам, Европа существенно нарастила финансовую и военную помощь, а Украина показала высокую эффективность в использовании предоставленных ресурсов.

«Мы хотим, чтобы они могли защищаться, и мы найдем способ убедиться, что сможем помогать им вместе с нашими союзниками», — подчеркнул Хегсет.

Министр добавил, что Вашингтон продолжит работать с партнерами над поставками Украине ресурсов для обороны и над укреплением способности союзников поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.