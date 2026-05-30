Американский стартап Foundation Future Industries, разрабатывает гуманоидных роботов двойного назначения — для промышленного использования и потенциальных военных задач. Об этом сообщает CNBC.

Компания, базирующаяся в Сан-Франциско, заявляет, что рассматривает развитие гуманоидной робототехники как инструмент для выполнения опасных работ, включая логистику и операции в зонах боевых действий. По словам CEO стартапа Санкаета Патхака, подобные технологии способны заменить человека в задачах, связанных с высоким риском.

По данным CNBC, первые прототипы роботов Phantom-01 уже проходили испытания в Украине, где их тестировали в условиях боевых действий для выполнения задач по доставке и логистике в опасных районах. В дальнейшем планируется использование более совершенной версии Phantom-2 с увеличенной грузоподъемностью и расширенными возможностями.

Сообщается, что проект поддерживается рядом американских государственных структур, а компания уже получила контракты на сумму около 24 млн долларов для исследований в сфере логистики, инспекции и потенциального военного применения технологий.