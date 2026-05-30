Анкара заинтересована в развитии сотрудничества с Японией в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), что может открыть широкие возможности для совместных разработок и производства. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью японскому изданию Nikkei Asia.

По словам Фидана, Турция является одним из крупнейших производителей беспилотников и стремится к углублению взаимодействия с Токио в области оборонной промышленности. Он отметил, что две страны обладают взаимодополняющими возможностями и имеют значительный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества.

Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что технологии Турции в сфере БПЛА доказали свою эффективность в различных операционных условиях и могут быть использованы в совместных проектах, в том числе в области охраны побережья и безопасности границ.

Фидан также заявил, что в авиационной отрасли, особенно в области беспилотных систем и технологий противодействия дронам, Турция обладает передовыми возможностями, которые могут стать основой для сотрудничества с Японией.

Кроме того, министр сообщил о прогрессе в переговорах между Анкарой и Токио по соглашению о социальном обеспечении, отметив, что стороны рассчитывают достичь договоренностей в ближайшей перспективе.

Отвечая на вопросы о более широких направлениях сотрудничества, Фидан подчеркнул потенциал взаимодействия в сферах энергетики, цифровой трансформации, авиационных и космических технологий, робототехники и устойчивых цепочек поставок.

Касаясь темы переговоров между Ираном и США, глава МИД Турции заявил, что стороны «ближе к соглашению, чем когда-либо», а также отметил, что ситуация вокруг Ормузского пролива оказывает значительное давление на международные процессы.

Фидан также затронул ситуацию на Ближнем Востоке, отметив необходимость урегулирования палестинского вопроса на основе модели сосуществования двух государств и подчеркнув важность участия международного сообщества в предотвращении дальнейшей эскалации.

Кроме того, министр сообщил, что Турция рассматривает возможность проведения в Анкаре в июле встречи с участием лидеров и министров обороны стран НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию. По его словам, подготовка ведется с учетом возможного участия президента США Дональда Трампа.