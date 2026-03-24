Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пожаловалась, что Европе пришлось отказаться от российского газа буквально «за одну ночь». Она признала в ходе своей речи в австралийском парламенте, что этот шаг стал болезненым для европейских государств, передает РИА Новости.

«Рост цен на топливо болезнен для наших граждан… Мы в Европе переосмысливаем свои зависимости, особенно от российского газа. Были предупреждающие сигналы, и мы усвоили этот урок самым трудным образом в феврале 2022 года», — сказала глава ЕК.

Она также предложила депутатам парламента Австралии представить ситуацию, в которой страна должна была бы одномоментно остановить продажу железной руды.

«В определенном смысле именно это нам пришлось сделать в Европе. Российский газ под запретом буквально за одну ночь», — подытожила фон дер Ляйен.