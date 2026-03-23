Вашингтон и Гавана ведут переговоры о налаживании отношений, вероятность отправки войск США на Кубу очень низкая. Такое мнение выразил в экс-советник по России президента США Джорджа Буша — младшего Том Грэм, передает ТАСС.

«Военной операции, может быть, и не понадобится. Идут уже переговоры между Гаваной и Вашингтоном, как наладить отношения, — отметил Грэм. — Направить туда войска. Конечно, никогда нельзя исключать, что что-то может случиться. Но я думаю, что вероятность очень низкая».

По мнению эксперта, возможны некоторые изменения в руководстве Кубы. «Не смена режима, а смена одного конкретного лидера — конечно, это возможно, — пояснил он. — Как в Венесуэле, например».

Экс-советник Буша-младшего отметил, что в случае с Венесуэлой шли переговоры с администрацией США. «Почему в итоге и было так просто захватить [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро. Так сказать, пособники там были у американцев», — полагает он.