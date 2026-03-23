Глава МИД Армении Арарат Мирзоян вслед за премьер-министром Армении Никол Пашиняном допустил возможность войны с Азербайджаном в случае победы на выборах отдельных оппозиционных сил.

Отвечая на вопрос журналистов о заявлении Пашиняна о возможном начале конфликта уже в сентябре, Мирзоян отметил, что речь шла об условных сроках.

По его словам, подобный сценарий является реальным и связан с идеологией оппозиционных сил.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что в случае, если партия «Гражданский договор» не получит конституционное большинство на выборах, страну может ждать война.

«Сейчас я прямо предупреждаю, что если “Гражданский договор” не получит на выборах конституционное большинство, в сентябре будет сокрушительная война», — сказал он.

По словам Пашиняна, он говорит об этом спокойно, поскольку уверен, что народ обеспечит партии необходимое большинство.