«Сегодня — крайне важный день для Пакистана, день, который объединяет всех пакистанцев. 23 марта мы обрели суверенитет, и ежегодно отмечаем эту дату с глубоким уважением», — заявил посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин на мероприятии, посвящённом Дню Пакистана, прошедшем сегодня в Баку.

Дипломат отметил, что Пакистан будет решительно продолжать борьбу с терроризмом и примет все необходимые меры для обеспечения безопасности страны.

Он также затронул ситуацию в Кашмире, подчеркнув, что жители региона продолжают страдать от нарушений прав человека, и призвал международное сообщество проявить солидарность по этому вопросу.

Посол поблагодарил Азербайджан за поддержку Пакистана по кашмирскому вопросу на всех международных площадках.