Сенатор США Линдси Грэм предложил президенту США Дональду Трампу рассмотреть вывод американских военных баз из стран, которые отказались поддержать Вашингтон в войне против Ирана.

«Господин президент, одно из того, что мне в вас больше всего нравится, — это то, что теперь наши союзники понимают: воспринимать Америку как должное для них опасно», — заявил он.

По словам Грэма, США должны пересмотреть военное присутствие в странах, которые не позволяют использовать свою территорию для операций против Ирана.

«Нам следует рассмотреть возможность вывода американских баз из стран, которые не позволяют нам использовать их для полётов, когда мы противостоим крупнейшему в мире государству — спонсору терроризма, которое одержимо созданием ядерного оружия и было крайне близко к достижению этой цели», — отметил сенатор.

Отдельно он раскритиковал позицию Испании, отказавшейся разрешить вылет американских самолётов в рамках операции Epic Fury.

«Отказ Испании разрешить американским самолётам, размещённым на её территории, вылетать в поддержку операции Epic Fury — это оскорбление и возмутительное поведение по отношению к альянсу», — подчеркнул Грэм.

Он добавил, что США следует перебросить силы в более надёжные страны.

«Я считаю, что в интересах США было бы перебросить эти самолёты из Испании в страну, на которую мы действительно можем положиться в момент серьёзной необходимости», — заключил сенатор.