Россия начала строительство новой военной базы в селе Новая Вилга под Петрозаводском, недалеко от границы с Финляндией. Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на военного эксперта и бывшего офицера разведки Финляндии Марко Эклунда, а также данные спутниковых снимков.

По информации издания, активная фаза строительства стартовала весной 2026 года. На территории будущего военного городка уже возводятся около десяти крупных казарменных зданий. Эксперты отмечают, что масштабы проекта являются беспрецедентными для региона, где ранее ограничивались модернизацией и реконструкцией объектов советского периода.

Согласно анализу спутниковых снимков, подготовка площадки началась еще в конце 2025 года. Первые вырубки леса были зафиксированы в ноябре, а зимой стартовали масштабные земляные работы.

По оценке финских наблюдателей, новый гарнизон может стать одним из крупнейших военных объектов, построенных Россией вблизи границы с Финляндией за последние десятилетия.