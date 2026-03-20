Гражданин России арестован в Азербайджане по обвинению в киберпреступлении.

По информации «Гафгазинфо», Александру Владимировичу Вайсеро предъявлено обвинение в хищении более 400 тысяч манатов из одного из банков страны.

Он был задержан Главным управлением по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана и передан следствию.

На основании собранных доказательств Вайсеро Александру Владимировичу предъявлено окончательное обвинение по статье 193-1.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана — «легализация имущества, приобретённого преступным путём».