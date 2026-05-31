В Баку и на Абшеронском полуострове 1 июня прогнозируется переменная облачность, временами небо будет затягивать облаками, при этом в основном обойдется без осадков. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно ее данным, температура воздуха ночью составит 15–18 градусов тепла, днем – 22–27 градусов тепла. Северо-западный ветер в дневные часы сменится умеренным юго-западным.

Атмосферное давление понизится с 762 до 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70–75%, днем – 55–60%.

В районах Азербайджана на завтра ожидается преимущественно сухая погода. Вместе с тем в дневные часы в отдельных горных районах не исключаются кратковременные дожди и грозы, местами возможен град. В ночное и утреннее время в ряде районов прогнозируется туман, ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха в регионах ночью составит 11–16 градусов тепла, днем – 23–28 градусов. В горных районах ночью ожидается 5–10 градусов тепла, днем – 15–20 градусов, местами воздух прогреется до 23–26 градусов.