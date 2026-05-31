Интенсивные осадки наблюдаются в ряде районов Азербайджана, в Шахдаге выпал снег, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

По состоянию на 10:00 31 мая в отдельных районах республики наблюдалась дождливая и ветреная погода. Количество выпавших осадков составило: в Ордубаде и Исмаиллы – 10 мм, в Сабирабаде – 9 мм, в Дашкесане и Астаре – 8 мм, в Гёйгёле и Сарыбаше (Гахский район) – 7 мм, в Гядабее и на Шахдаге – 6 мм, в Хызы – 5 мм, в Джульфе, Нафталане и Ленкорани – 4 мм, в Шахбузе и Губе – 3 мм, в Балакяне, Загатале, Габале, Тертере и Имишли – 2 мм, а в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Нахчыване, Шаруре, Гяндже, Шамкире, Товузе, Огузе, Шемахе, Гобустане, Гусаре, Шабране, Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Кюрдамире, Геранбое, Джалилабаде, Ярдымлы, Лерике, Нефтчале, Билясуваре, Шеки, Агдаме, Лачине, Кяльбаджаре и Губадлы – до 1 мм.

В ряде районов фиксировался северо-западный ветер, порывы которого достигали 24 м/с в Нафталане, 22 м/с в Мингячевире и 20 м/с на Шахдаге.

Накануне в селе Чапли Кяльбаджарского района наблюдался град.