Коллектив Azerbaijan Airlines (AZAL) в Международный день бортпроводников посетил могилу Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой на Второй Аллее почетного захоронения. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Участники церемонии почтили память Хокумы Алиевой, возложили цветы к ее могиле и с глубоким уважением вспомнили ее жизненный путь, проявленные мужество и самоотверженность.

Представители AZAL также почтили память Национальных героев республики — пилотов Игоря Кшнякина и Александра Калянинова.

Хокума Алиева была посмертно удостоена почетного звания «Национальный Герой Азербайджана» за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при исполнении служебных обязанностей и спасении жизней пассажиров во время крушения пассажирского самолета Embraer 190 AZAL, выполнявшего рейс Баку – Грозный.

25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от Актау в Казахстане. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 гражданина Азербайджана, 16 – России, 6 – Казахстана, 3 – Кыргызстана. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.