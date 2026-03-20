Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг версию, согласно которой президент США Дональд Трамп принял решение об ударах по Ирану под израильским влиянием. По словам Нетаньяху, глава Белого дома принимает все решения самостоятельно.

«Кто-то правда думает, что кто-либо может указать президенту Трампу, что надо делать? Да ладно вам. Президент Трамп всегда принимает решения, руководствуясь тем, что, по его мнению, хорошо для Америки», — утверждал израильский премьер, выступая на пресс-конференции.

Нетаньяху напомнил, что сам более 40 лет публично говорил о якобы исходящей от Ирана угрозе, и Трамп, по его словам, также долгие годы озвучивал эту мысль. Он добавил, что Израиль и США действуют против Ирана в тесной координации.

