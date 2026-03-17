Король Великобритании Карл III принял президентв Украины Владимира Зеленского во вторник в Букингемском дворце.

Об этом сообщают украинские СМИ.

«Начал свой рабочий визит в Великобританию с аудиенции у короля Карла III. Благодарю Его Величество и всю королевскую семью за неизменную поддержку и солидарность с Украиной», — написал Зеленский в телеграм-канале.

В рамках визита в Лондон украинский лидер также проведет двустороннюю встречу с главой британского правительства Киром Стармером, затем совместную — с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а затем выступит перед членами британского парламента.