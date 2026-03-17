В Джалилабадском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Сообщается, что автомобили марок Kia Rio и Changan, которыми управляли Сабран Алиев и Камран Гулиев, столкнулись, затем Changan врезался в металлическое ограждение детского сада.

В результате инцидента оба водителя получили телесные повреждения и были доставлены в районную больницу. Пассажир автомобиля Changan, житель Джалилабадского района, Хаял Баширов (1991 г.р.), скончался в больнице от полученных травм.

По факту проводится расследование.