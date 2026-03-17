Министерство труда и социальной защиты населения предоставило в городе Ширван еще 35 квартир семьям шехидов и лицам с инвалидностью в связи с войной.

Руководитель Аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Фуад Мусаев, принявший участие в мероприятии по предоставлению квартир в жилом комплексе MİDA в Ширване, напомнил, что программа обеспечения жильем семей шехидов и лиц с инвалидностью в связи с войной была начата в 90-х годах прошлого века по поручению общенационального лидера Гейдара Алиева и из года в год успешно продолжается. После Отечественной войны, в которой Азербайджанская армия под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева одержала грандиозную Победу, на основании поручения главы государства данная программа была расширена в 5 раз.

Отмечалось, что в послевоенный период гражданам из упомянутых категорий предоставлено около 7300, а в целом за прошедшие годы – более 16 тыс. квартир и частных домов. Наряду с этим, размер пособий и стипендий, предусмотренных для семей шехидов и лиц с инвалидностью в связи с войной, увеличился в среднем более чем в 2 раза.

Лица, обеспеченные новыми квартирами, выразили глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу, в частности за предоставление им нового жилья в преддверии праздников Новруз и Рамазан.