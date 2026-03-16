Россия экстрадировала в Азербайджан гражданина нашей страны, находившегося в международном розыске.

Как сообщили в Генпрокуратуре, согласно результатам предварительного расследования Сумгайытской военной прокуратуры, Ибрагимов Замеддин Бафадар оглу подозревается в мошенничестве.

Он был привлечен к уголовному делу в качестве обвиняемого, однако скрылся от следствия.

Позднее З.Ибрагимов был задержан на территории Российской Федерации и доставлен в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.