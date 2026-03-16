Обнародован прогноз погоды на 17 марта.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днём местами возможен моросящий дождь. Умеренный северо-западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью от +5°С до +8°С, днём от +8°С до +13°С. Атмосферное давление повысится с 758 мм рт.ст. до 764 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 75-80%, днём 65-70%.

Завтра в некоторых районах страны ожидаются переменные осадки, в горных районах выпадет снег. Местами осадки будут интенсивными. Вечером в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Временами туман. Западный ветер будет периодически усиливаться в отдельных районах.

Температура воздуха составит ночью от +5°С до +9°С, днём от +12°С до +17°С, в горах ночью от -3°С до +2°С, днём от +5°С до +10°С.