В Бакинском суде по тяжким преступлениям вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности Азербайджана в отношении Мартина Райана, обвиняемого в шпионаже в пользу Франции, и Азада Мамедли, обвиняемого в государственной измене.

На заседании под председательством судьи Эльмина Рустамова Мартин Райан был приговорён к 10 годам лишения свободы, Азад Мамедли — к 12 годам.

Оба будут отбывать наказание в исправительном учреждении строгого режима. После полного отбытия срока Мартин Райан будет выдворен за пределы Азербайджана.