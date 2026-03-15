Тегеран не просил США о прекращении огня и не видит необходимости в переговорах с Вашингтоном.

Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, подчеркнув готовность страны защищаться столько, сколько потребуется.

По его словам, Иран наносит удары исключительно по военным объектам США.

Министр также сообщил, что республика обсуждает с рядом государств вопросы обеспечения безопасного прохода их судов через Ормузский пролив.

Кроме того, он отметил, что запасы обогащенного урана, которыми располагал Иран, сейчас находятся «под обломками», однако при необходимости их можно будет извлечь. По словам Арагчи, достать их смогут под наблюдением МАГАТЭ, но сейчас таких планов нет.