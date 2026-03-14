Возможно, кое-кто не знает, но напомним: голова человеку дана не только для того, чтобы ею есть. Иногда ею ещё и думать полезно. Да, звучит неожиданно, но жизнь полна сюрпризов. Особенно это правило становится актуальным, если у тебя в кармане лежит удостоверение депутата, а в официальных бумагах гордо написано «слуга народа». Тут уж голова должна работать, иначе получается странно: слуга есть, народ есть, а смысл где-то потерялся по дороге.

Особенно это абсурдно звучит, когда появляется очередная громкая инициатива. Сначала она звучит уверенно и бодро.

Дело в том, что когда тот или иной депутат говорит простыми словами и по делу, люди это обычно понимают и ценят. Когда же речь превращается в длинный набор красивых, но пустых фраз, возникает странное чувство…

Самое интересное, что избиратели редко требуют от своих представителей чего-то сверхъестественного. Никто не ждёт гениальных философских трактатов или открытия новых законов природы. Люди хотят простых вещей: чтобы проблемы замечали, решения были разумными, а слова совпадали с делами. И чтобы иногда, хотя бы время от времени, в кабинете происходил маленький, но важный процесс — размышление.

Потому что депутат — это всё-таки не декоративная фигура. Это человек, от решений которого зависит жизнь других людей. Законы, бюджеты, правила — всё это не абстракция, а вполне реальные вещи. И если принимать их без мысли, результат тоже получается вполне реальный. Только потом удивляться уже поздно.

Иногда кажется, что в политике существует особый спорт. Называется «говорить быстро, думать потом». Участники соревнуются в количестве заявлений, комментариев и обещаний. Побеждает тот, кто успеет сказать больше всех. А вот этап под названием «подумать» часто откладывается на неопределённый срок. Возможно, до следующего созыва.

Конечно, нельзя сказать, что все депутаты одинаковы. Немало тех, кто действительно работает, разбирается в темах, спорит, ищет решения. Просто они редко попадают в заголовки. Шум вокруг себя обычно создают другие — те, у кого идеи появляются быстрее, чем успевает включиться логика.

В конце концов, народ может многое простить: ошибки, споры, даже неудачные решения. Но есть одна вещь, которая раздражает почти всех. Это когда создаётся ощущение, что решения принимаются без участия той самой головы, которая по идее должна была работать первой. Поэтому иногда полезно напоминать простую вещь. Перед тем как говорить, обещать, голосовать или придумывать очередную инициативу, стоит сделать небольшую паузу. Буквально несколько минут. Чтобы задать себе элементарный вопрос: а это вообще имеет смысл?

Ответ может оказаться неожиданным. Но зато честным. И, что самое главное, полученное с помощью той самой части организма, которая называется мозгом. Ведь если уж человек назвался слугой народа, то, наверное, стоит хотя бы иногда думать о тех, кому он служит. И использовать голову не только как подставку для галстука. Иногда — для мыслей. Это, как ни странно, тоже входит в должностные обязанности.

К сожалению, не все депутаты это понимают, для них главное — что-то сказать, точнее, спороть чушь. Вот вам пример. Депутат Милли Меджлиса Тахир Рзаев считает недопустимой практику, когда автомобили вынуждены останавливаться из-за каждого пешехода, переходящего дорогу.

Рзаев отметил, что, несмотря на принимаемые меры по борьбе с пробками в Баку, проблема заторов пока полностью не решена. Но парламентарий нашел «гениальное» решение этой проблемы. По словам депутата, стоит рассмотреть возможность внесения определенных изменений в правила перехода пешеходами дороги. В частности, он предложил разрешать переход после того, как у обочины собирается группа из 8–10 человек.

«Останавливать машины из-за каждого переходящего дорогу человека недопустимо, и я считаю, что пешеходам следует разрешать переход только после того, как у дороги соберутся 8-10 человек», — отметил Рзаев.

Мы понимаем, господин Рзаев, что сбитый на переходе пешеход – для вас мелочь. Когда это вас не касается, к тому же вы привыкли передвигаться исключительно на автомобиле. Полагаем, что, по вашему мнению, разрешать пешеходам переходить дорогу должны водители? А что вы скажете, если этим единственным пешеходом, сбитым на зебре водителем после вашей поправки в закон, окажется ваш близкий?