Полиция задержала Гарабея Шарифова, который управлял страницей под названием «Qarabəy» на платформе TikTok, за распространение информации, не соответствующей нормам морали.

В отношении него был составлен протокол по статье Кодекса об административных правонарушениях о размещении в интернет-информационных ресурсах или информационно-телекоммуникационных сетях информации, распространение которой запрещено, после чего дело было направлено в суд, сообщает Unikal.

Согласно соответствующему решению Хазарского районного суда, Шарифов был подвергнут административному аресту сроком на 20 суток.