Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Как сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана, во время разговора обсуждалась текущая ситуация с безопасностью в регионе и растущая напряжённость.

Джейхун Байрамов осудил очередную ракетную атаку на территорию Турции и выразил поддержку братской Турции. Было подчеркнуто, что дальнейшая эскалация военных действий может привести к нежелательным последствиям.

Также в ходе разговора состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.