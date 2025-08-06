8 августа Вашингтон станет ареной исторического события — в Белом доме при посредничестве президента США Дональда Трампа состоятся трёхсторонние переговоры с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. СМИ сообщают, что стороны не подпишут мирный договор, а оформят «письмо о намерениях», которое станет базой для последующих договоренностей. Предстоящую встречу в Вашингтоне для Minval Politika прокомментировал бывший посол Азербайджана в Иране Джаваншир Ахундов.

Дипломат затронул важные и актуальные темы: открытие Зангезурского коридора и разблокировка коммуникаций, а также будущее Минской группы ОБСЕ, утратившей свою силу. Особое внимание уделено выбору США в качестве площадки для переговоров, что расценивается как сигнал о смене внешнеполитического вектора и снижении роли России как посредника. Также обсуждалась позиция Ирана, чьи интересы в регионе остаются важным фактором для успешного диалога.

«На наших глазах происходит историческое событие», — отметил бывший посол. — «8 августа в Вашингтоне будет подписан, возможно, меморандум между Азербайджаном и Арменией».

По словам эксперта, подписание документа именно в формате меморандума — это логичный шаг, отражающий позиции сторон по ключевым вопросам, прежде всего по двум направлениям: территориальные претензии, закрепленные в конституции Армении; режим Зангезурского коридора.

«Конституция Армении в её текущей редакции фактически препятствует продвижению мирного процесса. Армения должна привести её в соответствие с новой реальностью. Это непросто: впереди выборы президента, и только после них возможно проведение референдума по данному вопросу», — отметил Ахундов.

В числе ожидаемых тем — открытие коммуникаций между Азербайджаном и Арменией, включая Зангезурский коридор. Но, как подчеркнул дипломат, пока стороны только задекларируют эти намерения: «Вопрос Зангезурского коридора, возможно, будет обсуждаться в контексте общего подхода к разблокировке транспортных и экономических связей между странами. Все эти моменты будут обозначены в меморандуме, который, в свою очередь, станет базой для подготовки полноценного мирного договора».

Особое внимание эксперт уделил месту переговоров — США, а не Россия, выступают организатором: «Это важный момент. То, что документ будет подписан в Вашингтоне, а не на территории Российской Федерации — сигнал о смене внешнеполитического вектора. Америка хочет выступить гарантом выполнения договорённостей», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что за этим шагом скрывается важный месседж в сторону Ирана, у которого есть свои интересы в регионе. Тем не менее эксперт напомнил о недавнем заявлении президента Ирана, где тот подчеркнул необходимость добрососедских отношений с Азербайджаном: «Это обнадеживает. Мы надеемся, что процесс будет конструктивным и приведёт к результату», — отметил Ахундов.

По мнению бывшего посла, Минская группа ОБСЕ, которая ранее выступала главным международным посредником по карабахскому конфликту, должна быть ликвидирована: «Эта структура себя дискредитировала. Она давно не выполняет никакой функции и не нужна в новых условиях. В декабре состоится совещание, где, возможно, будет принято решение об окончательном ее роспуске».