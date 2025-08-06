Политолог, представитель Всемирного фонда горских евреев СТМЭГИ в Азербайджане Фуад Хаимов считает, что участие Азербайджана в Авраамовых соглашениях может повлиять на решение об отмене 907-й поправки, препятствующей двусторонним отношениям между Вашингтоном и Баку. Об этом он сказал в интервью Minval Politika, комментируя сообщения о планах провести в ноябре в азербайджанской столице конференцию европейских раввинов, в рамках которой сотни участников мероприятия, среди прочего, будут обсуждать вопрос расширения Авраамовых соглашений путем присоединения к ним Азербайджана.

«Азербайджан превратился в центр толерантности мирового масштаба, особенно после того, как по всему миру стремительно растет процент актов антисемитизма. И то, что большое собрание раввинов происходит именно в Баку, неслучайно, поскольку этот факт подчеркивает лидерство Азербайджана в этом вопросе. В Азербайджане соберутся лидеры еврейских религиозных общин, то есть в Баку будут решаться важные вопросы внутриеврейского мира. Параллельно с этим будут проведены важные встречи с представителями азербайджанских религиозных общин», — отметил эксперт.

Что касается Авраамовых соглашений, эксперт сказал: «Эти соглашения прежде всего представляют собой свод документов, регулирующих экономические отношения. Это договора и контракты между странами, в основном находящимися на Ближнем Востоке, заключаются под эгидой США».

Говоря о присоединении к данной инициативе Азербайджана, Хаимов указал на выгоду, которую он может для себя извлечь.

«Авраамовы соглашения регламентируют отношения между мусульманскими странами и Израилем о взаимном признании и сотрудничестве в разных сферах экономики. Азербайджан и Израиль признали друг друга еще в 1991 году, а сотрудничество между странами никак не зависит от Авраамовых соглашений. И тут возникает вопрос: для чего Азербайджану нужны эти соглашения? Весь секрет кроется в этом: поскольку эти соглашения заключались под политической и экономической эгидой США, и, подписав эти соглашения, Азербайджан может открыть новую страницу в экономическом сотрудничестве с США, где навсегда забудут о 907-й поправке, которая была принята против Азербайджана благодаря армянскому лобби в 1992 году», — пояснил политолог.

По его мнению, 907-я поправка сейчас в основном носит символический характер: «Но пока она не отменена, это остается одной из точек давления на политику Азербайджана. Если же поправка будет ликвидирована, то это откроет двери для американских инвестиций в Азербайджан. Стоит отметить, что при отмене 907-й поправки Америка получает возможность продавать свое вооружение Азербайджану. Необязательно, что такое случится, но юридически все преграды будут устранены».

«Авраамовы соглашения очень выгодны для Азербайджана, поскольку привлекут инвестиции не только США, но и стран Персидского залива, Израиля. Кроме того, я уверен, что в рамках этих соглашений будут подписаны и другие документы между странами по отдельности, что также предоставит Азербайджану широкие экономические возможности», — заключил Хаимов.